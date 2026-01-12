Haberler

Hatay'da Yağışlar Sonrası Su Kaynaklarında Artış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da uzun süreli kuraklığın ardından etkili olan sağanak yağışlar, su kaynaklarında artışa yol açtı. Baraj ve göletlerde su seviyeleri yükselirken, tarım arazilerinde toprak nemi arttı.

HATAY'da uzun süredir devam eden kuraklığın ardından etkili olan sağanak yağışlar sonrası su kaynaklarında artış yaşandı.

Kentin birçok noktasında aralıklarla etkili olan yağışların ardından baraj, gölet ve dere yataklarında su seviyelerinin yükseldiği gözlendi. Yağışlarla birlikte tarım arazilerinde toprak nemi artarken, bazı bölgelerde kısa süreli su birikintileri oluştu. İl genelinde ilgili ekiplerin sahada inceleme ve kontrollerini sürdürdüğü bildirildi. Meteoroloji verilerine göre, yağışların yer yer devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor