Hatay'da yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi

Defne ilçesinde yaban domuzu sürüsünün yemek aramak için bir yerleşim yerine indiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürü, caddede yürüdükten sonra yol kenarındaki araziye yöneldi.

HATAY'da yerleşim yerine inen yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akşam saatlerinde Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü yemek aramak için yerleşim yerine indi. Yaban domuzu sürüsünün caddede yürüdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Domuz sürüsü daha sonra yol kenarındaki araziye yönelerek, gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

