Hatay'da vatandaşlara balık ekmek dağıtıldı - Haberler

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Hatay'da vatandaşlara balık ekmek dağıtıldı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da vatandaşlara balık ekmek dağıtıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde balık tüketimine dikkat çekmek için vatandaşlara, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından balık ekmek dağıtıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde balık tüketimine dikkat çekmek için vatandaşlara, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından balık ekmek dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, müdürlük bahçesindeki programda yaptığı konuşmada, Avrupa'da bir yılda kişi başı tüketilen balık miktarının 25 kilogram iken Türkiye'de bu rakamın 8 kilogram ile sınırlı kaldığını söyledi.

Balık yeme alışkanlığının artırılması gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, "Bizde farkındalık yapmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Ülkemizde insanlarımız protein ihtiyacını karşılamak için kırmıza ete ve tavuğa yöneliyorlar. Balık bunların yanında omega vitaminleri ve mineral yönüyle de çok zengin bir besin olması sebebiyle de sofralarımızdan eksik olmaması gerekiyor. " dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara balık ekmek ikram edildi.

AA / Salim Taş - Güncel

Türkiye, Antakya, Tarım, Hatay, Güncel, Haberler

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