Hatay'da İş Kazası: İşçinin Üzerine Boru Düştü
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir şantiyede yağcı olarak çalışan Harun Eser'in üzerine, beton mikserindeki galvaniz borusu yaklaşık 30 metre yüksekten düştü. Ağır yaralanan Eser, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde üzerine beton mikserindeki galvaniz borusu düşen işçi hayatını kaybetti.
Turunçlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede yağcı olarak çalışan Harun Eser'in üzerine, beton dökümü yapan beton mikserindeki galvaniz borusu yaklaşık 30 metre yüksekten düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Eser'in cenazesi, Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA