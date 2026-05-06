Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı

Hatay'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 71 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, son bir ayda il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 4 bin 642 uyuşturucu hap, 112 kök kenevir, 768,5 litre kaçak içki, 208 kilogram kıyılmış tütün, 799 gram esrar, 1233 kaçak sigara, 910 gram skunk, 475 gram sentetik uyuşturucu ve 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

