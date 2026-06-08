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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilogram kubar esrar, 121 kök hint keneviri ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin 3 ev ve bahçelerinde gerçekleştirdiği aramalarda 55 kilogram kubar esrar, 121 kök hint keneviri ile AK-47 piyade tüfeği, 1 pompalı tüfek, şarjör ve fişekler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz, Türk lirası ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklandı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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