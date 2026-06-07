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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilogram kubar esrar ve 121 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin 3 ev ve bahçelerinde gerçekleştirdiği aramalarda 55 kilogram kubar esrar, 121 kök hint keneviri ile AK-47 piyade tüfeği, 1 pompalı tüfek, şarjör ve fişekler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz, Türk lirası ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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