Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin 3 ev ve bahçelerinde gerçekleştirdiği aramalarda 55 kilogram kubar esrar, 121 kök hint keneviri ile AK-47 piyade tüfeği, 1 pompalı tüfek, şarjör ve fişekler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz, Türk lirası ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı