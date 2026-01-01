Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinde elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
