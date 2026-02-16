Hatay'da usulsüz reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, usulsüz reçete düzenledikleri iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde bir doktorun bilgisi dışında yazılan 1327 reçete, soruşturma başlattı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde usulsüz reçete düzenledikleri iddia edilen 2'si hastane çalışanı 7 şüpheli gözaltına alındı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde bir doktorun bilgisi dışında reçete yazıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, 2 hastane çalışanının 1327 usulsüz reçete yazdığı belirlendi.
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ve 3 eczane çalışanı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.