Hatay'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Hüseyin Aslanoğlu, zeytin bahçesinde çalışırken traktörünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Toprakhisar Mahallesi'nde Hüseyin Aslanoğlu (45), kendisine ait zeytin bahçesinde traktörle çalıştığı sırada aracın devrilmesi sonucu altında kaldı.
Bitişikteki bahçede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel