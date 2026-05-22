Haberler

Devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi

Devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 15 yaşındaki Mehmet Yelkesen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mehmet Yelkesen (15), hayatını kaybetti.

Kaza, gündüz saatlerinde Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yelkesen'in engebeli arazide kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Yelkesen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yelkesen'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

'Mutlak butlan' kararına eliyle Genel Merkezi göstererek meydan okudu
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?

Telefonuna dönmemiş! Özel'in Kılıçdaroğlu sorusuna yanıtı bomba