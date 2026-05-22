Devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 15 yaşındaki Mehmet Yelkesen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, gündüz saatlerinde Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yelkesen'in engebeli arazide kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Yelkesen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yelkesen'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
