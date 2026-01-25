Hatay'da takla atan otomobildeki bebek öldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobildeki 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, anne ve baba yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ö.Ü. yönetimindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Aktepe mevkisinde aydınlatma direğine çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü, beraberindeki eşi ve 1 yaşındaki bebekleri E.Ü. yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
