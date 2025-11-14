Haberler

Hatay'da trafik kazası: 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antakya'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu kanala düşen 23 yaşındaki Zehra Fındık, hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

HATAY'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu kanala düşen Zehra Fındık (23), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00'te Antakya çevre yolunda meydana geldi. Yoğun trafikte yolun karşısına geçmek istediği öne sürülen Zehra Fındık, Ekinci Mahallesi istikametine giden H.K. kontrolündeki 27 TM 528 hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadın, yol kenarındaki kanala düştü. Araç ise savrularak refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kanala düşen yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralanan Zehra Fındık, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü H.K.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber: Samim SELÇUK - Alican GÜMÜŞ-Kamera: ANTAKYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...

Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.