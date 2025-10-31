Haberler

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletlerin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 31 AAU 09 plakalı hafif ticari araç, Yeşilada Mahallesi kavşağında önce Erol Yıldız'ın kullandığı 31 AOV 811 plakalı motosiklete, ardından da A.Ç. yönetimindeki 31 ATE 101 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Erol Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile A.Y, S.K. ve A.K. ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.