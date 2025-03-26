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Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Yayladağı ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Varışlı idaresindeki otomobil, Antakya-Yayladağı yolunun Şenköy mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki F.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobil sürücüsü Mustafa Varışlı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan F.Ç'yi Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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