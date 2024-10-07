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Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin motosiklete çarpması sonucu Ali Alkan hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'da otomobilin motosiklet ile iş yeri duvarına çarptığı kazada Ali Alkan (57) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü Ali Alkan, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otomobil de bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye Ali Alkan, hayatını kaybetti. Yaralı sürücünün de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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