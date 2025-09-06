Hatay'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 4 Yaralı
Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında, A.G. idaresindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 AHY 471 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.G. ve A.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel