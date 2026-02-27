Haberler

Hatay'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki N.A, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Y.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, Halilbey Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki N.A'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kerim Saklar
