Hatay'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hatay'ın Belen ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki N.A, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Y.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, Halilbey Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki N.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar