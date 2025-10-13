Haberler

Hatay'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Bir Ölü

Hatay'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Bir Ölü
Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Fatih Zaroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Fatih Zaroğlu'nun kullandığı 50 EA 701 plakalı otomobil, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunun Batıayrancı mevkisinde M.A. idaresindeki 42 AJE 763 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki otluk alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Zaroğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
