Hatay'da temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye tarafından yürütülen sosyal tesis inşaatının temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanılması üzerine çalışmalara ara verildi.

Kırıkhan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, bir mağara içerisinde mezar ile küp parçaları ve insan kemiklerine rastlandı.

Durumun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye arkeolog ve teknik ekip sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemelerine göre, söz konusu bulguların bölgenin tarihi yapısı gereği olağan nitelikte olduğu tespit edildi.

Bölgede kazı çalışmalarının ilgili kurumların bilgisi ve denetimi çerçevesinde geçici olarak durdurulduğu, incelemelerin tamamlanmasının ardından mevzuata uygun şekilde yeniden başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
