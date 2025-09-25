Hatay'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Olayda 3 kişi hafif yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGL 669 plakalı otomobil, Keskincik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi.
