Hatay'da "Su Verimliliği ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı yarışma düzenlendi
Hatay'da 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla öğrenciler arasında düzenlenen 'Su Verimliliği ve Sürdürülebilir Gelecek' temalı resim yarışmasında, su tasarrufu ve kuraklık konularında çizilen eserler sergilendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (HATSU), İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen resim yarışmasında ortaokul öğrencileri su tasarrufu, kuraklık ve suyun önemi konularında çizdikleri resimleri Kisecik yerleşkesindeki programda sergiledi.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir de katıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay