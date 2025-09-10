Haberler

Hatay'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Hatay'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Antakya-İskenderun yolunun Topboğazı mevkisinde A.K. idaresindeki 31 AJK 087 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

