Hatay'da Seyir Halindeki Servis Minibüsünde Yangın
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, seyir halindeki bir servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınözü-Antakya kara yolu Küncülü Boğazı mevkisinde bir servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
