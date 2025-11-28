Hatay'da Seyir Halindeki Servis Minibüsünde Yangın
Altınözü-Antakya kara yolu Küncülü Boğazı mevkisinde bir servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Minibüs kullanılamaz hale geldi.