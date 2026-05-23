Hatay'daki selde hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi

Hatay'da 3 gün önce etkili olan sağanakta sele kapılarak kaybolan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cenazesi, Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada bulunmasının ardından Mağaracık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve yerel yöneticiler katıldı.

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanakta sele kapılarak kaybolmasının ardından dün Asi Nehri'nin denizle buluştuğu Mağaracık Mahallesi yakınlarında cansız bedenine ulaşılan Hoşgel'in cenazesi, yakınları tarafından Mağaracık Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan namazın ardından Hoşgel'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Hoşgel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Samandağ Kaymakam Refiki Muhammed Yiğit Yıldırım, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kıvcı ve vatandaşlar katıldı.

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanakta Samandağ ilçesinde Deniz Hoşgel (19) ve arkadaşı Musa Paşa (20) sele kapılarak kaybolmuş, ekiplerin çalışması sonucu dün iki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış otomobil bulunmuştu.

Bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Mağaracık Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada Hoşgel'in cansız bedenine ulaşmış, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmişti.

Kaynak: AA / Hikmet Say
