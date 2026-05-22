Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor

Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sağanakta sele kapılan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için dron ve iz takip köpekleriyle arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genci arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor.

Kentte iki gün önce meydana gelen sağanakta sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa'yı (20) arama çalışmaları bugün de sürüyor.

AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ile jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekiplerinin de katılımıyla 2 gencin bulunması için Samandağ ilçesi Karaçay mevkisinde geniş bir alanda çalışma yürütülüyor.

İki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanak nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmiş, Samandağ ilçesinde de sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel ve Musa Paşa için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
