Selde sürüklenen kütükleri dere yatağından topladılar

HATAY'da dün etkili olan sağanağın ardından sel sularının sürüklediği kütükleri toplamak isteyenler, tehlikeye aldırış etmeden debisi yükselen dere yatağına girdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dörtyol ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularının sürüklediği odunlar ise derenin kıyısına ulaştı. Tehlikeye aldırış etmeden debisi yükselen dere yatağına girenler, sürüklenen kütükleri topladı. Çevredekilerin uyardığı kişiler, bir süre sonra dere yatağından çıkıp bölgeden ayrıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı