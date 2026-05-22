Haberler

AFAD Başkanı Pehlivan: Kayıp sayımız 4'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'da meydana gelen sel ve su taşkınlarında can kaybının 4'e yükseldiğini, bir kişinin kayıp olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

1) AFAD BAŞKANI PEHLİVAN: KAYIP SAYIMIZ 4'E YÜKSELDİ

Hatay'a gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda ülke genelinde AFAD başkanlığımız aracılığıyla yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta muhtelif illerimizle ilgili sarı uyarılar vardı. Bu illerimizden biri Hatay'dı. Sel ve su taşkınları neticesinde maalesef dün itibariyle 3 vatandaşımızı kaybettik, 2 vatandaşımızın da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Karaçay Nehri üzerinde yaklaşık 1 saat önce bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaştık. Kaybettiğimiz canlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Diğer kayıp olan vatandaşımız için de arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Nehir buradan denize kadar gidiyor. Bu çalışmalara destek olmak için 11 ilden araç, gereç, personel takviyesini gerçekleştirdik. Toplamda 2 bin 330 personel görev yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ayrıca 925 araç arama-kurtarma-tahliye faaliyetlerini yürütüyor. Personellerimiz içerisinde gönüllülerimiz de var. Onlarda sel ve su başkanı yaşayan yerlerde temizlik faaliyetlerini yürütüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Fener taraftarından 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' tezahüratı

Hepsi birden aynı sloganı attı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti