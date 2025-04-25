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Hatay'da Sanatla Ayağa Kalkıyor Etkinliği: 'Neşeli Hayvanlar' Müzikali Sahnelendi

Hatay'da Sanatla Ayağa Kalkıyor Etkinliği: 'Neşeli Hayvanlar' Müzikali Sahnelendi
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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor' etkinlikleri çerçevesinde, 'Neşeli Hayvanlar' müzikali sahnelendi. Etkinlik, dijital oyunlar ve karaoke gibi aktivitelerle renklendirildi.

Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, gerçekleştirilen etkinlikte, dijital oyunlar ve karaoke etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, "Neşeli Hayvanlar" müzikali de sahnelendi.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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