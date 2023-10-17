Hatay'da sahte içki operasyonu: 2 zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki imalatı yapılan adreste 3 bin 750 litre sahte rakı, 250 litre kaçak şarap ve 5 bin kilogram fermente edilmiş üzüm posası ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harbiye Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adres ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin 750 litre sahte rakı, 250 litre kaçak şarap ve 5 bin kilogram fermente edilmiş üzüm posası ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.