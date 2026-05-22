Hatay'da sağanak; hayvan pazarını su bastı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarını su bastı, göle dönen cadde ve sokaklarda ise sürücüler zor anlar yaşadı.

Dörtyol ilçesinde akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde su birikintileri oluştu. Yamaçlardan sürüklenen çamur, trafiği durma noktasına getirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarı ile bölgedeki birçok ev ve iş yerini su bastı. Hayvan pazarındaki kurbanlıklar, güvenli bölgelere taşındı.

Ekipler, kapanan yolları açmak ve su baskınlarının yaşandığı noktalardaki olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

