Haberler

Hatay'da sağanak; hayvan pazarını su bastı

Hatay'da sağanak; hayvan pazarını su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarı su altında kaldı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarını su bastı, göle dönen cadde ve sokaklarda ise sürücüler zor anlar yaşadı.

Dörtyol ilçesinde akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde su birikintileri oluştu. Yamaçlardan sürüklenen çamur, trafiği durma noktasına getirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarı ile bölgedeki birçok ev ve iş yerini su bastı. Hayvan pazarındaki kurbanlıklar, güvenli bölgelere taşındı.

Ekipler, kapanan yolları açmak ve su baskınlarının yaşandığı noktalardaki olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

'Mutlak butlan' kararına eliyle Genel Merkezi göstererek meydan okudu
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

Güzellik kraliçesine otel odasında kan donduran saldırı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı

Tüm partiye bir çağrısı var! Mansur Yavaş 'butlan' sessizliğini bozdu
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum