Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta kayıp 2 kişi aranıyor

Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

Bu sırada seyir halindeki Nedim Harbalioğlu idaresindeki 31 FH 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Merkez Antakya ilçesinde Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir evin yola doğru çökmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araçta hasar gördü.

Öte yandan ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor.

Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.

Kayıp 2 arkadaş aranıyor

Sağanakta sele kapılarak kaybolan 3 kişiden 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedeni Tekebaşı Mahallesi'nde bulundu.

Sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa'yı (20) arama çalışmaları sürüyor.

Vali Mustafa Masatlı'dan açıklama

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek ile sele kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü Samandağ ilçesi Karaçay mevkisinde incelemelerde bulunarak yetkilerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Vali Masatlı, gazetecilere, dün saat 17.00'den sonra ilde normalin üstünde bir yağışın olduğunu söyledi.

Yağış öncesi Valilik koordinasyonunda ilgili kurumların toplandığını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Yağışlar 04.00 civarı azaldı, tabii azaldıktan sonra şehrimizin genel durumuyla ilgili tespitlere başladığımızda maalesef 3 can kaybımızın olduğunu tespit ettik. Bu arama kurtarma çalışmaları neticesinde yaklaşık 2 bin 330 personelimiz görev aldı, 883 aracımız yine bu çalışmalarda bulundu. Şu ana kadar da yaklaşık 1400 civarı ihbarımız var. Diğer taraftan bu Karaçay Nehri'nin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız da kayıp, şu anda onların aranması için çalışmalara başladık."

Masatlı, arama çalışmalarının AFAD Başkanlığı koordinasyonunda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla sürdüğünü vurgulayarak, "İz takip köpekleri, dronlar, yani teknolojinin bütün imkanlarını da kullanarak kaybolan 2 vatandaşımızı aramaya başladık. Şu an itibarıyla bulmuş değiliz." diye konuştu.

Sağanak nedeniyle kentin yollarıyla ve altyapısıyla ilgili bazı sorunların da oluştuğunu ifade eden Masatlı, bütün ekiplerin şu an sahada olduğunu belirtti.

Masatlı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek, kayıp 2 vatandaşın da sağ bulunmasını temenni etti.