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Hatay'da rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı yeniden doğaya salındı

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Hatay'da rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı yeniden doğaya salındı
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Hatay'da tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı düzenlenen etkinlikle doğaya bırakıldı. Şahin ve kartallarda ateşli silahlara bağlı kanat kırıkları ile saçma yaralanmaları tespit edilse de hayvanlar sağlığına kavuştu.

HATAY'da tedavisi tamamlanan 9 yaban hayvanı, düzenlenen etkinlikte doğaya bırakıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan mısır akbabası, 2 kartal, 2 şahin, 2 peçeli baykuş, atmaca ve 1 tilkiden oluşan toplam 9 yaban hayvanı, düzenlenen etkinlikle yeniden doğal yaşamına bırakıldı. Etkinliğe, hastane ve merkez yöneticilerinin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, hayvanların klinik muayenelerinde iştahsızlık, halsizlik ve travmatik yaraların yanı sıra özellikle şahin ve kartallarda ateşli silahlara bağlı kanat kırıkları ile saçma yaralanmaları tespit edildiğini ancak tamamlanan rehabilitasyon süreçlerinin ardından hepsinin sağlığına kavuşarak başarıyla doğal yaşam alanlarına kavuşturulduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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