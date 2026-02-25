Hatay'da seyir halindeki pikabın açılan kasa kapağının çarptığı yaya yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki pikabın açılan kasa kapağına çarpan S.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, seyir halindeki pikabın açılan kasa kapağının çarptığı kadın yaralandı.
H.D. idaresindeki 31 YD 180 plakalı pikabın kasasının kapağı, Fahrettin Altay Caddesi'nde seyir halindeyken açıldı.
Açılan kapak, park halindeki aracına binmeye çalışan S.Y'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan