Haberler

Hatay'da seyir halindeki pikabın açılan kasa kapağının çarptığı yaya yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki pikabın açılan kasa kapağına çarpan S.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde, seyir halindeki pikabın açılan kasa kapağının çarptığı kadın yaralandı.

H.D. idaresindeki 31 YD 180 plakalı pikabın kasasının kapağı, Fahrettin Altay Caddesi'nde seyir halindeyken açıldı.

Açılan kapak, park halindeki aracına binmeye çalışan S.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Skandal Fırat Nehri çıkışı! 'Tevrat'a dayanıyor' deyip iyice küstahlaştı

Skandal Fırat çıkışı! "Tevrat'a dayanıyor" deyip iyice küstahlaştı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi