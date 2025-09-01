Hatay'da Park Halindeki Otomobilden Motosiklete Sıçrayan Yangın Söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki motosiklete sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, her iki araçta da hasar oluştu.
Karacami Mahallesi'nde park halindeki 31 GD 637 otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler, aracın yanındaki 31 V 4975 plakalı motosiklete sıçradı.
İhbar üzerine yönlendirilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil ve motosiklette hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel