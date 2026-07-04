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Hatay'da şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Hatay'da şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya mevkisinde şarampole devrilerek ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş
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