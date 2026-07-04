Hatay'da şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya mevkisinde şarampole devrilerek ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Salim Taş