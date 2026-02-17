Haberler

Otomobilin keçi sürüsüne çarptığı kaza kamerada

Güncelleme:
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kavşaktan geçen keçi sürüsüne çarparak 5 keçinin ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde otomobil, kavşaktan geçen keçi sürüsüne çarptı. 5 keçi öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gaziantep-Hatay kara yolu Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ömer Şahan'ın kavşakta yolun karşısına geçirdiği keçi sürüsüne çarptı. Sürüden 5 keçi öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
