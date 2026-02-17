Otomobilin keçi sürüsüne çarptığı kaza kamerada
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kavşaktan geçen keçi sürüsüne çarparak 5 keçinin ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gaziantep-Hatay kara yolu Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ömer Şahan'ın kavşakta yolun karşısına geçirdiği keçi sürüsüne çarptı. Sürüden 5 keçi öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel