Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçalı ile Üçgüllük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
