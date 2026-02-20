Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçalı ile Üçgüllük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.