Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde, saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 2 TOMA, 4 iş makinesi, 19 su tankeri, 9 ilk müdahale aracı, 18 kamyonet ve 146 personel müdahale etti. Yangın, saat 15.30 sıralarında ekiplerin 4 saat süren mücadelesi ile kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Hatay Valiliği ise sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgede insansız hava araçlarının görev yaptığını bildirdi.

Samim SELÇUK/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Güncel

Serinyol Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title