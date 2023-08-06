Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde, saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 2 TOMA, 4 iş makinesi, 19 su tankeri, 9 ilk müdahale aracı, 18 kamyonet ve 146 personel müdahale etti. Yangın, saat 15.30 sıralarında ekiplerin 4 saat süren mücadelesi ile kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Hatay Valiliği ise sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgede insansız hava araçlarının görev yaptığını bildirdi.

Samim SELÇUK/HATAY,