Hatay'da Nitelikli Yağma Suçuna Karışan 4 Şüpheli Tutuklandı

HATAY'da nitelikli yağma suçuna karışan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma suçuna karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.