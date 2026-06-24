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Hatay'da fotokapana çizgili sırtlan takıldı

Hatay'da fotokapana çizgili sırtlan takıldı
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Hatay'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından kurulan fotokapanla ilk kez görüntülendi. Dernek yetkilileri, bu kaydın bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti.

HATAY'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, fotokapanla görüntülendi.

2016 yılından bu yana çizgili sırtlanın yayılış durumu ve ekolojisini belirlemek için çeşitli çalışmalar yapan Hatay Tabiatı Koruma Derneği'nin ilk kez fotokapan kurduğu bölgede çizgili sırtlan görüntülendi. Fotokapanı kuran dernek üyesi Mustafa Kıran'ın elde ettiği görüntülerde, sırtlanın doğal yaşam alanında dolaştığı görüldü. Hatay Tabiatı Koruma Derneği yetkilileri, elde edilen kaydın bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ortaya konulması açısından önemli olduğunu belirterek, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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