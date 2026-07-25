Hatay'da nehir kenarında erkek cesedi bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde nehir kenarında erkek cesedi bulundu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde nehir kenarında erkek cesedi bulundu.
Üçtepe Mahallesi Asi Nehri kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Şevket K. (36) olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA