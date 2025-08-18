Hatay'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Hassa ilçesinde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü M.Ş. hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.Ş. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Aktepe Mahallesi'nde, İ.D. yönetimindeki 31 ARL 599 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.Ş, kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel