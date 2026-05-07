Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sepetli motosiklet ile tırın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Kemal Oral hayatını kaybetti. Tır sürücüsü O.K. gözaltına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tırla çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kemal Oral idaresindeki 31 YG 558 plakalı sepetli motosiklet, Nardüzü Mahallesi'nde, O.K. yönetimindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsü O.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli