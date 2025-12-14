Haberler

Hatay'da Otomobilin Çarptığı Motosikletteki İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 18 yaşındaki Mustafa Cemali ve 15 yaşındaki kardeşi Ali Cemali hayatını kaybetti. Kaza, yerel saatle 21.00'de meydana geldi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. M.C. yönetimindeki 34 CCS 040 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Mustafa Cemali kontrolündeki 31 Y 0615 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ali Cemali, ağır yaralandı. Ağır yaralı iki kardeş, ambulans ile kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
