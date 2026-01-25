Hatay'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı olayda, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
HATAY'da Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Merkez Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da olduğu atölyedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel