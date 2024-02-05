Hatay'da devrilen midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada, aralarında sürücü polisin de bulunduğu 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinden İskenderun'a gitmekte olan midibüs devrildi. Kazada 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.
11 POLİS YARALANDI
Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.