Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde makilikte yangın çıktı. Yakınlardaki turistik Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, güvenlik amacıyla geçici olarak ziyarete kapatıldı.

İlçede Kapısuyu Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yakınlardaki Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, güvenlik tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilerin girişine kapatıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.