Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yeşilköy Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
