Hatay'da kuyumcu soygunu zanlısı, polis operasyonu öncesi kalp krizinden öldü

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kuyumcu soygunu girişiminin şüphelileri güvenlik kamerası görüntülerinden belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de Haraparası Mahallesi 100. Yıl Çarşısı'nda kuyumcu soygunu girişiminde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Bölgedeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait 120 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, detaylı analiz ve saha çalışmalarıyla kasklı ve maskeli şüphelilerin A.A. ile E.Y. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden A.A'nın, olayın meydana geldiği konteyner çarşıda iş yerinin bulunduğu, E.Y'nin de burada işçi olarak çalıştığı belirlendi.

Ekipler, 6 Ekim'de şüpheli A.A'nın Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan incelemede, A.A'nın polis ekiplerinin gelişinden yaklaşık 12 saat önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili diğer şüpheli E.Y. ise adresinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA